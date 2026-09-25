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Наслідки російського авіаудару по Сумах 25 вересня, фото: Сумська ОВА
Росіяни скинули дві керовані авіабомби на Суми — 12 постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216468-rosiyany-skynuly-dvi-kerovani-aviabomby-na-sumy-12-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, вдень скинули дві керовані авіабомби на Суми.
Наразі відомо вже про 12 постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Сумська ОВА.
Серед постраждалих — троє дітей:
- 15-річний підліток;
- 12-річна дівчинка;
- півторамісячне немовля.
Найменшій дитині медичну допомогу надали без госпіталізації. Інші постраждалі отримують необхідну допомогу, — зазначили в ОВА.
Крім того, внаслідок атаки пошкоджені 38 приватних житлових будинків, один багатоквартирний будинок, а також інша цивільна інфраструктура. Ліквідація наслідків продовжується.
Також сьогодні ввечері внаслідок удару російського дрона по Сумах постраждала 14-річна дівчина — у момент вибуху вона перебувала на вулиці неподалік від місця влучання.
Дівчина у важкому, стабільному стані. Її госпіталізували, медики роблять усе необхідне, — розповіли в ОВА.