Наслідки російського авіаудару по Сумах 25 вересня, фото: Сумська ОВА

https://racurs.ua/ua/n216468-rosiyany-skynuly-dvi-kerovani-aviabomby-na-sumy-12-postrajdalyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, вдень скинули дві керовані авіабомби на Суми.

Наразі відомо вже про 12 постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Сумська ОВА.

Серед постраждалих — троє дітей:

15-річний підліток;

12-річна дівчинка;

півторамісячне немовля.

Найменшій дитині медичну допомогу надали без госпіталізації. Інші постраждалі отримують необхідну допомогу, — зазначили в ОВА.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджені 38 приватних житлових будинків, один багатоквартирний будинок, а також інша цивільна інфраструктура. Ліквідація наслідків продовжується.

Також сьогодні ввечері внаслідок удару російського дрона по Сумах постраждала 14-річна дівчина — у момент вибуху вона перебувала на вулиці неподалік від місця влучання.