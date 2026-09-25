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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Сумах 25 вересня, фото: Сумська ОВА

Росіяни скинули дві керовані авіабомби на Суми — 12 постраждалих (ФОТО)

25 вер 2026, 22:00
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Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, вдень скинули дві керовані авіабомби на Суми.

Наразі відомо вже про 12 постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Сумська ОВА.

Серед постраждалих — троє дітей:

  • 15-річний підліток;
  • 12-річна дівчинка;
  • півторамісячне немовля.

Найменшій дитині медичну допомогу надали без госпіталізації. Інші постраждалі отримують необхідну допомогу, — зазначили в ОВА.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджені 38 приватних житлових будинків, один багатоквартирний будинок, а також інша цивільна інфраструктура. Ліквідація наслідків продовжується.

Також сьогодні ввечері внаслідок удару російського дрона по Сумах постраждала 14-річна дівчина — у момент вибуху вона перебувала на вулиці неподалік від місця влучання.

Дівчина у важкому, стабільному стані. Її госпіталізували, медики роблять усе необхідне, — розповіли в ОВА.

Наслідки російського авіаудару по Сумах 25 вересня, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


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