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Ракурс
Наслідки російських атак по селі у Шосткинському районі, фото: ДСНС Сумщини

Масштабна пожежа виникла на Сумщині через атаки російських БпЛА — загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)

10 вер 2026, 11:04
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На Сумщині внаслідок нічної атаки російських БпЛА по Шосткинському району загинула людина, ще одна травмована.

Про це сьогодні, 10 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

В одному із сіл внаслідок удару по житловому сектору виникла масштабна пожежа площею близько 500 кв. м, — розповіли у відомстві. — На місці події було виявлено тіло загиблої людини. Ще одна людина отримала травми.

Зазначається, що під час ліквідації наслідків атаки співробітники ДСНС також врятували декілька свійських тварин і ліквідували пожежу.

У Шосткинській громаді рятувальники також обстежили місце влучання, внаслідок якого пошкоджено нежитлові приміщення.

Джерело: Ракурс


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