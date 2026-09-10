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Наслідки російських атак по селі у Шосткинському районі, фото: ДСНС Сумщини
Масштабна пожежа виникла на Сумщині через атаки російських БпЛА — загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216143-masshtabna-pojeja-vynykla-na-sumschyni-cherez-ataky-rosiyskyh-bpla-zagynula-ludyna-foto-video.htmlРакурс
На Сумщині внаслідок нічної атаки російських БпЛА по Шосткинському району загинула людина, ще одна травмована.
Про це сьогодні, 10 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
В одному із сіл внаслідок удару по житловому сектору виникла масштабна пожежа площею близько 500 кв. м, — розповіли у відомстві. — На місці події було виявлено тіло загиблої людини. Ще одна людина отримала травми.
Зазначається, що під час ліквідації наслідків атаки співробітники ДСНС також врятували декілька свійських тварин і ліквідували пожежу.
У Шосткинській громаді рятувальники також обстежили місце влучання, внаслідок якого пошкоджено нежитлові приміщення.