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Ракурс
Наслідки російського удару по Сумах ввечері 9 вересня, фото: Сумська ОВА

Рашисти прицільно атакували ТРЦ у Сумах — троє загиблих, 14 поранених (ФОТО)

9 вер 2026, 21:20
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Російські загарбники прицільно атакували БпЛА торгово-розважальний центр у Сумах, виникла пожежа.

Про це сьогодні, 9 вересня. ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Наразі відомо про трьох загиблих. Ще 14 людей госпіталізували, четверо з них у важкому стані. Серед постраждалих троє дітей.

Також пошкоджені автівки на парковці та будівля ТРЦ.

Наслідки російського удару по Сумах ввечері 9 вересня, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


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