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Наслідки російського удару по Сумах ввечері 9 вересня, фото: Сумська ОВА
Рашисти прицільно атакували ТРЦ у Сумах — троє загиблих, 14 поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216133-rashysty-prycilno-atakuvaly-trc-u-sumah-troie-zagyblyh-14-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники прицільно атакували БпЛА торгово-розважальний центр у Сумах, виникла пожежа.
Про це сьогодні, 9 вересня. ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Наразі відомо про трьох загиблих. Ще 14 людей госпіталізували, четверо з них у важкому стані. Серед постраждалих троє дітей.
Також пошкоджені автівки на парковці та будівля ТРЦ.