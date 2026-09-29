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Наслідки російських авіаударів по Сумах 29 вересня, фото: ДСНС
Росіяни завдали авіаударів по Сумах — двоє загиблих, троє травмованих дітей (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216520-rosiyany-zavdaly-aviaudariv-po-sumah-dvoie-zagyblyh-troie-travmovanyh-ditey-foto.htmlРакурс
У Сумах через російські авіаудари загинули двоє людей. Ще дев’ятеро травмовані — серед них троє дітей.
Про це сьогодні, 29 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Чотири КАБи вдарили по центральній частині міста. Ворог обстріляв будівлю школи та житловий сектор, — розповіли у відомстві. — Одночасно за трьома адресами рятувальники гасили пожежі та обстежували місця атак.
Наразі усі загоряння вже ліквідували.
Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили керованою авіабомбою по одній зі шкіл у Сумах.