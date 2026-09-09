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Последствия российского удара по Сумам вечером 9 сентября, фото: Сумская ОВА
Рашисты прицельно атаковали ТРЦ в Сумах — трое погибших, 14 раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n216133-rashisty-pricelno-atakovali-trc-v-sumah-troe-pogibshih-14-ranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники прицільно атакували БпЛА торгово-розважальний центр у Сумах, виникла пожежа.
Про це сьогодні, 9 вересня. ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Наразі відомо про трьох загиблих. Ще 14 людей госпіталізували, четверо з них у важкому стані. Серед постраждалих троє дітей.
Також пошкоджені автівки на парковці та будівля ТРЦ.