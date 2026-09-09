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Последствия российского удара по Сумам, фото: ГСЧС
В Сумах возросло количество пострадавших в результате российского удара (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n216137-v-sumah-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskogo-udara-foto-video.htmlРакурс
У Сумах до 20 зросла кількість постраждалих внаслідок удару, завданого рашистами сьогодні, 9 вересня, по торгово-розважальному центру.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Серед постраждалих:
- одна жінка у вкрай важкому стані;
- двоє чоловіків та жінка у важкому стані;
- троє дівчат віком 15−16 років. Їхні травми — легкі та середньої тяжкості.
Водночас не підтвердилася інформація про одного із загиблих. Таким чином наразі відомо про двох загиблих внаслідок удару по ТРЦ — це 21-річні хлопець та дівчина.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок російського удару була пошкоджена будівля ТРЦ, на парковці загорілися чотири автомобілі.
Паралельно з гасінням пожежі рятувальники надавали допомогу постраждалим та обстежили пошкоджені приміщення. Усі осередки горіння ліквідовані, — розповіли у відомстві.
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