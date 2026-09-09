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Ракурс
Последствия российского удара по Сумам, фото: ГСЧС

В Сумах возросло количество пострадавших в результате российского удара (ФОТО, ВИДЕО)

9 сен 2026, 23:13
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У Сумах до 20 зросла кількість постраждалих внаслідок удару, завданого рашистами сьогодні, 9 вересня, по торгово-розважальному центру.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Серед постраждалих:

  • одна жінка у вкрай важкому стані;
  • двоє чоловіків та жінка у важкому стані;
  • троє дівчат віком 15−16 років. Їхні травми — легкі та середньої тяжкості.

Водночас не підтвердилася інформація про одного із загиблих. Таким чином наразі відомо про двох загиблих внаслідок удару по ТРЦ — це 21-річні хлопець та дівчина.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок російського удару була пошкоджена будівля ТРЦ, на парковці загорілися чотири автомобілі.

Паралельно з гасінням пожежі рятувальники надавали допомогу постраждалим та обстежили пошкоджені приміщення. Усі осередки горіння ліквідовані, — розповіли у відомстві.

Источник: Ракурс


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