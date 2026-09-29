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Ракурс
Последствия российских авиаударов по Сумам 29 сентября, фото: ГСЧС

Россияне нанесли авиаудары по Сумам — двое погибших, трое травмированных детей (ФОТО)

29 сен 2026, 19:59
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У Сумах через російські авіаудари загинули двоє людей. Ще дев’ятеро травмовані — серед них троє дітей.

Про це сьогодні, 29 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Чотири КАБи вдарили по центральній частині міста. Ворог обстріляв будівлю школи та житловий сектор, — розповіли у відомстві. — Одночасно за трьома адресами рятувальники гасили пожежі та обстежували місця атак.

Наразі усі загоряння вже ліквідували.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили керованою авіабомбою по одній зі шкіл у Сумах.

Источник: Ракурс


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