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Ракурс
Последствия российского удара по школе в Сумах, фото: «Граница.Медиа»

Россияне ударили КАБом по школе в Сумах (ФОТО, ВИДЕО)

29 сен 2026, 17:05
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Російські загарбники завдали удару керованою авіабомбою по території школи у Сумах.

Про це сьогодні, 29 вересня, повідомили видання «Суспільне» та «Кордон. Медіа».

Зазначається, що на момент влучання в укритті школи було близько 40 учнів, їх згодом евакуювали. За попередньою інформацією, діти та працівники не поранені.

Будівля школи зазнала значних пошкоджень — вибиті вікна та двері, зруйновані стіни.

Це був удар однієї з трьох керованих авіабомб, якими росіяни тоді атакували Суми. Також є влучання у приватному секторі — там з-під завалів будинку дістали тіло загиблої, її чоловік чоловік отримав поранення.

Вибухи у Сумах пролунали близько 15.35.

Наслідки російського удару по школі у Сумах, фото: «Суспільне Суми»

Джерело: «Суспільне», «Кордон.Медіа»

Источник: Ракурс


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