Последствия российского удара по школе в Сумах, фото: «Граница.Медиа»

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Російські загарбники завдали удару керованою авіабомбою по території школи у Сумах.

Про це сьогодні, 29 вересня, повідомили видання «Суспільне» та «Кордон. Медіа».

Зазначається, що на момент влучання в укритті школи було близько 40 учнів, їх згодом евакуювали. За попередньою інформацією, діти та працівники не поранені.

Будівля школи зазнала значних пошкоджень — вибиті вікна та двері, зруйновані стіни.

Це був удар однієї з трьох керованих авіабомб, якими росіяни тоді атакували Суми. Також є влучання у приватному секторі — там з-під завалів будинку дістали тіло загиблої, її чоловік чоловік отримав поранення.

Вибухи у Сумах пролунали близько 15.35.

Джерело: «Суспільне», «Кордон.Медіа»