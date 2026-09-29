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Последствия российского удара по школе в Сумах, фото: «Граница.Медиа»
Россияне ударили КАБом по школе в Сумах (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n216516-rossiyane-udarili-kabom-po-shkole-v-sumah-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару керованою авіабомбою по території школи у Сумах.
Про це сьогодні, 29 вересня, повідомили видання «Суспільне» та «Кордон. Медіа».
Зазначається, що на момент влучання в укритті школи було близько 40 учнів, їх згодом евакуювали. За попередньою інформацією, діти та працівники не поранені.
Будівля школи зазнала значних пошкоджень — вибиті вікна та двері, зруйновані стіни.
Це був удар однієї з трьох керованих авіабомб, якими росіяни тоді атакували Суми. Також є влучання у приватному секторі — там з-під завалів будинку дістали тіло загиблої, її чоловік чоловік отримав поранення.
Вибухи у Сумах пролунали близько 15.35.
Джерело: «Суспільне», «Кордон.Медіа»