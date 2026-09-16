Россияне сбросили КАБы на частные дома в Сумах, шесть человек пострадали. Фото: МВА

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Армія Російської Федерації завдала ударів КАБами по Сумах.

У середу, 16 вересня, окупанти скинули керовані авіаційні бомби на дві локації в місті. Зафіксовані влучання в промисловій зоні та приватному секторі. Зруйновано два житлові будинки, а ще 10 — пошкоджені. Також є пошкодження у закладі освіти. Крім того, на одному з місць ударів загорілися автомобілі. Про це керівник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram.

Наразі відомо про шістьох постраждалих. Четверо осіб зазнали порань у приватному секторі. Серед них — 14-річна дівчинка. Дитина та двоє дорослих отримали медичну допомогу на місці. Один чоловік обстежується у лікарні.

У медзакладі перебувають і двоє чоловіків, які постраждали внаслідок удару по промисловій зоні.

Нагадаємо, вранці 16 вересня російські окупанти атакували безпілотником складське приміщення у Святошинському районі Києва. Виникла пожежа, вогонь розповсюдився на поруч розташовані будівлі. Постраждала одна людина.