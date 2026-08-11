Четыре управляемых авиабомбы направили россияне по гражданской инфраструктуре Сум. Фото: ОВА

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Сумах.

У вівторок, 11 серпня, ворог скинув на місто чотири керовані авіаційні бомби. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру. Поблизу одного з місць влучання загинув цивільний, який на момент удару їхав автомобілем. Особу жертви встановлюють. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Внаслідок бомбардування були пошкоджені та зруйновані близько 20 приватних житлових будинків. Також зазнали руйнувань і об'єкти цивільної інфраструктури.

Вкотре закликаю жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ворог цинічно б'є по мирних людях і цивільних об'єктах. Під час підвищеної загрози обов’язково перебувайте в безпечних місцях, — наголосив очільник області.

Нагадаємо, 11 серпня російські окупанти вдарили по вантажному автомобілю з цистерною, у якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка та ще один легковий автомобіль. Попередньо відомо, що двоє людей загинули, а ще троє зазнали поранень.