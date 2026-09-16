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Наслідки російського удару по Києву 16 вересня, фото: ДСНС
Російський безпілотник атакував склад у Києві — виникла пожежа (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216265-rosiyskyy-bezpilotnyk-atakuvav-sklad-u-kyievi-vynykla-pojeja-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 16 вересня, вранці атакували безпілотником складське приміщення у Святошинському районі Києва, виникла пожежа.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок влучання ворожого БпЛА горіло складське приміщення. Вогонь розповсюдився на поруч розташовані будівлі. Вогнеборці ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.
Також про постраждалого внаслідок російської атаки у Святошинському районі повідомив сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.
Одна людина постраждала внаслідок падіння уламків БпЛА на складські приміщення рано вранці в Святошинському районі. Пораненого медики госпіталізували, — зазначив він.
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