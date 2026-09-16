Росіяни атакували потяг на Миколаївщині, фото: ДСНС

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На Миколаївщині сьогодні, 16 вересня, зранку російський БпЛА влучив у пасажирський потяг, виникла пожежа.

Подія сталася у Баштанському районі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що на момент події пасажири та працівники потяга були евакуйовані на безпечну відстань, постраждалих немає.

Вогнеборці ліквідували пожежу на незначній площі. Ситуацію ускладнювали ворожі атаки БпЛА, тому працювали з урахуванням безпекової ситуації, — розповіли у ДСНС.

Рятувальники допомогли перевезти пасажирів до безпечного місця.

Очільник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов повідомив у своєму Telegram-каналі, що російський удар вивів з ладу локомотив «Укрзалізниці» (потяг № 121/122), поїзд Львів — Миколаїв (№ 109/110) був змушений зупинитися на одній зі станцій області та не може продовжити рух до Миколаєва.