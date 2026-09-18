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Ракурс
НАТО іноді повільно адаптовується до нових реалій війни

Чи має шанси НАТО підготуватися до війни? Україна показує, де альянс відстає

18 вер 2026, 14:04
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П’ять українських і західних оборонних чиновників заявили Reuters, що події на полі бою розвиваються так швидко, що частина озброєнь і тактик НАТО ризикує застаріти. Україна, яка не є членом альянсу, адаптується за тижні. НАТО закуповує й розробляє системи роками, іноді десятиліттями.

Денис Штілерман, співвласник і головний конструктор Fire Point, провідного українського виробника ракет і дронів, сказав Reuters, що танки тепер «нічого не варті», бо дрон вартістю близько 5 тис. дол. може знищити один. Але Європа досі витрачає значні кошти на танки. Багато військових аналітиків кажуть, що танки все ще відіграють ключову роль у майбутніх боях.

Дешеві дрони змінили війну: групи військових, великі колони техніки стали значно легшими цілями.

Вони добре штурмують позиції, — сказав Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України, про міжнародні війська, з якими його підрозділи тренувалися минулого року. — Але якщо над головою дрон, а ти навіть не дивишся вгору, як гадаєш, що станеться з твоїм відділенням?

У червні Reuters було присутнє на військових навчаннях НАТО поблизу Палдіскі в Естонії. Там американські та європейські війська відпрацьовували надання допомоги десяткам умовно поранених у польових шпиталях. Але навчання проходили з припущенням, що НАТО контролюватиме повітряний простір над шпиталями. У добу дешевих, малопомітних дронів великої дальності це вже не гарантовано.

Українські чиновники описали зростаючу роль України в навчанні альянсу урокам війни з Росією. Але вони також сказали, що військова бюрократія НАТО насилу засвоює ці уроки. Український офіцер, який пройшов навчання НАТО з психологічних операцій у Румунії, розповів Reuters, що деякі навчальні матеріали альянсу досі спираються на кейси Другої світової війни. НАТО не відповіло на запитання щодо цієї критики.

Війна в Україні також оголила вразливість, яку чиновники НАТО називають значно складнішою для вирішення: протиповітряну й протиракетну оборону. Російські обстріли українських міст підкреслили залежність Європи від складних американських протиракетних систем, таких як Patriot, уперше застосованих у війні в Перській затоці 1991 року. Україна відчуває критичну нестачу ракет-перехоплювачів Patriot.

Побоюючись, що залежність від Patriot може стати стратегічною вразливістю, Європа будує неамериканські альтернативи. Україна очікує на поставку нової французько-італійської системи ППО SAMP/T-NG, призначеної для перехоплення балістичних ракет. Франція пообіцяла прискорити її розгортання в Україні. Європейські дипломати раніше казали Reuters, що вона має прибути наступної весни.

У липні Україна та дев’ять європейських союзників започаткували коаліцію з протиповітряної оборони. Вона включає плани спільно розробити нову систему протиракетної оборони. Проєкт відомий як Freyja. Це консорціум близько десятка компаній, де Fire Point є провідним партнером із приватного сектору. Мета — створити систему, дешевшу й швидшу у виробництві, ніж Patriot, і забезпечити, щоб Європа, а не США, контролювала її виробництво.

Якщо ти витрачаєш $20 мільярдів на свою систему протиповітряної оборони, ти маєш бути незалежним у своїй безпеці, — сказав Штілерман.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


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