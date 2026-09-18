Знищено станцію управління російських БпЛА, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216319-urajeno-nazemnu-stanciu-upravlinnya-bpla-orion-ta-miscya-zapusku-rosiyskyh-bezpilotnykiv.html

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Сили оборони України вчора, 17 вересня, та в ніч на сьогодні, 18 вересня, уразили низку важливих об'єктів російського агресора.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у районі населеного пункту Новофедорівка на аеродромі Саки в Криму уражено наземну станцію управління безпілотними літальними апаратами «Оріон» противника, — розповіли у Генштабі.

«Оріон» («Іноходець») — це російський розвідувально-ударний безпілотний комплекс великої тривалості польоту (класу MALE), здатний перебувати в повітрі до 24 годин, вести оптико-електронну розвідку та цілевказання на висотах до 7,5 км, а також нести кероване авіаційне озброєння (керовані ракети та авіабомби загальною масою до 200−250 кг) для ураження наземних цілей.

Ураження наземної станції управління суттєво обмежує застосування цих комплексів окупантами на відповідному оперативному напрямку, — наголошують у Генштабі.

Крім того:

у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА;

підтверджено ураження складу боєприпасів противника у районі Довжанська на Луганщині, а також складу матеріально-технічних засобів окупаційних військ у районі Кипучого.