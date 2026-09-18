Нові правила роботи під час тривог роз’яснила «Укрзалізниця»

В Україні запроваджуються нові правила роботи залізниці, фото: Flickr / Timon91

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Кабінет міністрів нещодавно врегулював порядок роботи залізничного транспорту у разі встановлення жовтого та червоного рівнів загрози засобів повітряного нападу.

Прес-служба «Укрзалізниці» опублікувала повідомлення, в якому роз’яснила ці нововведення.

Зазначається, що з жовтого рівня загрози:

поїзди продовжуватимуть курсувати. Дозволятимуться їхнє приймання, відправлення та інші технологічні процеси, а також посадка і висадка пасажирів на вокзалах, станціях та платформах. Пасажири зможуть перебувати на вокзалах і станціях на власний розсуд. При цьому їх інформуватимуть про рівень загрози та розташування найближчих укриттів;

у разі червоного рівня загрози:

посадка та висадка пасажирів припинятимуться. Пасажирів, працівників залізниці та інших відвідувачів переміщуватимуть до найближчих укриттів. Водночас рух поїздів, які перебувають у дорозі, не припинятиметься автоматично. Рішення щодо кожного поїзда ухвалюватиметься окремо з урахуванням оперативної ситуації та інформації про повітряні загрози, яку надають моніторингові групи «Укрзалізниці».

Моніторингові групи Укрзалізниці цілодобово стежать за безпековою ситуацією. У разі виявлення повітряних цілей, які можуть становити загрозу для пасажирів або працівників залізниці, вони оперативно повідомляють про це залізничників, після чого за необхідності вживаються заходи для переміщення людей в укриття або інші безпечні місця, — зазначили у компанії.

«Укрзалізниця» також розосереджуватиме пасажирські потоки та рухомий склад, щоб не допускати їх скупчення. За необхідності рух окремих поїздів може бути обмежений або тимчасово припинений.

На вокзалах і станціях пасажирів додатково інформуватимуть через гучномовці, інформаційні табло, сайт та застосунок Укрзалізниці. Також буде оприлюднено рекомендації щодо дій під час різних рівнів загрози та маршрути до найближчих укриттів, — додали в «Укрзалізниці».

Працівників, які безпосередньо працюють із поїздами, забезпечать додатковими засобами індивідуального захисту — захисними жилетами та шоломами.

Нові правила діятимуть протягом усього періоду воєнного стану.