Нові правила роботи залізниці та вокзалів затвердив уряд

В Україні запрацюють нові правила роботи залізниці та вокзалів, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n216307-novi-pravyla-roboty-zaliznyci-ta-vokzaliv-zatverdyv-uryad.html

Ракурс

Камін затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози.

Про це сьогодні, 17 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Згідно з ними:

за жовтого рівня загрози — потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів;

за червоного рівня загрози — посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йдуть в укриття.

Важливо відмітити, що залежно від ситуації на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей, — наголосив Корецький.

Він додав, що «Укрзалізниця» разом з ОВА та громадами повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях.

Буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози, рішення мають ухвалюватися миттєво. Є відповідні доручення Мінінфраструктури та ДСНС. Також МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації, — зазначив прем'єр.