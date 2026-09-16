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Ракурс
Російські загарбники знову атакували потяг «Укрзалізниці», фото: «Укрзалізниця»

Росіяни вдарили по поїзду «Київ — Миколаїв» — Укрзалізниця

16 вер 2026, 08:58
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Російські загарбники продовжують полювати на пасажирські поїзди.

Сьогодні, 16 вересня, вранці окупанти завдали удару по пасажирському поїзду № 122 «Київ — Миколаїв». Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані, — розповіли у компанії. — Усі цілі — це найголовніше.

Зазначається, що для пасажирів разом із Миколаївською ОВА організовують автобусні трансфери.

У соцмережах з’явилися повідомлення, що внаслідок російського удару спалахнула сильна пожежа.

Джерело: Ракурс


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