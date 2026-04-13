Скільки локомотивів та вагонів пошкодила Росія з початку 2025 року, розповіли в «Укрзалізниці»

Рашисти посилили атаки на залізничний транспорт

Росія від початку 2025 року посилила атаки на операційні активи «Укрзалізниці».

Про це йдеться у презентації компанії у біржовому повідомленні про проведені обмежені переговори щодо реструктуризації єврооблігацій, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що російські атаки призвели до збільшення капітальних витрат, порушення операційної діяльності та обмеження перевезення вантажів і пасажирів по всій Україні.

Згідно з презентацією:

за 2025 рік та перший квартал 2026 року було пошкоджено 209 локомотивів (І півріччя 2025 року — дев’ять, ІІ півріччя 2025 року — 119, І квартал 2026 року — 81);

пасажирських вагонів за вказаний період Росія пошкодила 239 (І півріччя 2025 року — 46, ІІ півріччя 2025 року — 153, І квартал 2026 року — 40);

вантажних вагонів — 371 (І півріччя 2025 року — 91, ІІ півріччя 2025 року — 135, І квартал 2026 року — 145).

Через російські обстріли у 2025 році та першому кварталі 2026 року також зазнали шкоди:

86 мостів (І півріччя 2025 року — два, ІІ півріччя 2025 року — 62, І квартал 2026 року — 22);

50 вокзалів (І півріччя 2025 року — 17, ІІ півріччя 2025 року — 21, І квартал 2026 року — 12).

За майже рік до початку повномасштабної війни — у квітні 2021 року — видання Railway Supply із посиланням на дані «Укрзалізниці» повідомляло, що в експлуатації компанії перебували 1 тис. 532 локомотиви:

749 електровозів;

783 тепловоза.

В резерві було:

222 електровози — 109 вантажних і 113 пасажирських;

223 тепловози — 66 тепловозів, призначених для обробки вантажних поїздів, сім — призначених для пасажирського сполучення, 150 маневрових локомотивів.

З 1 по 8 квітня «Укрзалізниця» провела обмежені переговори з членами ad hoc групи (AHG) власників її єврооблігацій, в ході яких представила свою пропозицію щодо їх реструктуризації, але поки безрезультатно. У компанії за результатами 2025 року:

зменшився обсяг вантажних перевезень на 8% - зі 175 млн тонн до 161 млн тонн;

виручка знизилася на 15,6% - до 2 млрд 189 млн дол. США;

EBITDA (аналітичний показник операційного прибутку до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації) — зменшилася на 30,2% - до 293 млн дол., з яких 270 млн дол. становила бюджетна підтримка.

Джерело: «Інтерфакс-Україна», Railway Supply