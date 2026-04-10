Рашисти тільки з початку березня 2026 року здійснили понад 40 атак на рухомий склад АТ «Укрзалізниця».

Про це сьогодні, 10 квітня, під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді розповів віце-прем'єр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Ситуація надзвичайно складна. І зупинка руху обумовлена не поганою погодою, а військовою агресією Російської Федерації, яка просто пильнує за нашим рухомим складом, нашими локомотивами і найголовніше — за нашими фахівцями, які працюють там, — наголосив він.

Міністр зазначив, що заходи з евакуації з потягів здійснюються для збереження життя пасажирів і залізничників, а також для збереження техніки. Також з ППО та іншими суб'єктами ЗСУ працюють над розробкою комплексних заходів.