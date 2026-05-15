Наслідки атаки російського БпЛА по поїзду на Запоріжжі, фото: «Укрзалізниця»

Російські загарбники завдали удару безпілотником по приміському поїзду у Запорізькій області.

Влучання сталося поблизу одного з вагонів. Про це сьогодні, 15 травня, вранці повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Моніторинговий центр Укрзалізниці сповістив локомотивну бригаду про повітряну загрозу, після чого поїзд було зупинено та розпочато евакуацію пасажирів, — розповіли у компанії. -Часу було вкрай обмаль, відтак, за попередньою інформацією, двоє пасажирів, які ще не встигли евакуюватися, отримали осколкові поранення. Усі обставини уточнюються.

Зазначається, що постраждалим надали першу допомогу та передали їх медикам. Залізничники супроводжують і залишаються поруч із пасажирами в медичному закладі.