Росіяни атакували тепловоз на Харківщині, фото: «Укрінформ»

Російський безпілотник вдарив по тепловозу на Харківщині — поранено залізничника

2 чер 2026, 13:19
Російські загарбники вдарили безпілотником по тепловозу на Харківщині.

Внаслідок удару постраждав залізничник, йому надається необхідна допомога. Про це сьогодні, 2 червня, вдень повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

На місце оперативно викликано швидку медичну допомогу та підрозділи ДСНС, залізничники працюють у взаємодії з екстреними службами, — розповіли у компанії.

Зазначається, що рух поїздів на Харківщині триває з мінімальними затримками, моніторингові групи «Укрзалізниці» посилено прослідковують безпекову ситуацію в регіоні.

Крім того, вчора, 1 червня, у передмісті Харкова внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждало подружжя. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства:

  • 1 червня близько 17.05 у селі Черкаські Тишки Харківського району війська рф атакували FPV-дроном цивільний автомобіль;
  • поранення отримав 42-річний водій. У салоні авто також перебувала його дружина. Вона зазнала гострої реакції на стрес.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Джерело: Ракурс


