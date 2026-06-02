Перехоплення ворожих безпілотників, скріншот відео

Під час масованої російської атаки на Запоріжжя в ніч на сьогодні, 2 червня, пілоти-перехоплювачі 23-ї бригади «Хортиця» Нацгвардії знищили 20 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ, опублікувавши відповідне відео.

Знищено:

десять БпЛА Shahed;

дев’ять БпЛА «Гербера»;

один БпЛА «Ланцет».