РФ вдарила по підприємству «Укрзалізниці» в Запоріжжі — багато поранених

РФ вдарила по підприємству «Укрзалізниці» в Запоріжжі. Фото:

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Російська армія атакувала підприємство «Укрзалізниці» в Запоріжжі.

Удар, який окупанти здійснили 28 вересня, був підступним. Системи не фіксували повітряних загроз. Тяжкі поранення зазнали троє залізничників. Ще 10 осіб отримали легші травмування. Про це голова правління УЗ Олександр Перцовський повідомив у Telegram.

Ворожий удар по нашому підприємству в Запоріжжі, яке попри все продовжувало працювати. Удар підступний, без фіксації повітряних загроз в системах, — йдеться у повідомленні.

Перцовський додав, що поруч в лікарнях перебувають співробітники компанії, щоб надати всю необхідну допомогу.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив у Telegram, що на місці влучання почалась пожежа. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, 1 вересня росіяни прицільно вдарили балістичними ракетами по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах у Києві. Внаслідок обстрілу загинули семеро осіб, шестеро з яких були залізничниками. Ще одна колега постраждала. Десятки людей встигли врятуватись по укриттях.