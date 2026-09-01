РФ атакувала залізничні об’єкти в Києві, є загиблі та поранені. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215941-rf-atakuvala-obiekty-ukrzaliznyci-v-kyievi-zagynuly-zaliznychnyky.html

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Армія Російської Федерації вночі 1 вересня масовано била по Києву та Київській області.

Окупанти прицільно вдарили балістичними ракетами по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах у столиці. Внаслідок обстрілу загинули семеро осіб, шестеро з яких були залізничниками. Ще одна колега перебуває в лікарні з пораненнями. Десятки людей встигли врятуватись по укриттях. Про це керівник правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив у Facebook.

Звʼязуємось із близькими. Всі поруч із ними, щоб пройти цей надскладний час. Гірка до неможливості ніч, — написав він.

Також російський обстріл призвів до багатьох руйнувань. Зокрема, вщент зруйновано цех. Рятувальники досі гасять деякі пожежі.

У ДСНС поінформували про вісьмох загиблих та п’ятьох постраждалих. У Дарницькому районі влучання виникла пожежа на двох локаціях. Там семеро осіб загинуло, а одна людина у важкому стані перебуває у лікарні. Також за іншою адресою внаслідок вибухової хвилі постраждало двоє людей, з яких одна дитина.

У Голосіївському районі загинула людина, там було влучання у нежитлову будівлю. У Солом’янському районі частково зруйнований житловий будинок внаслідок влучання БпЛА. Вогнеборці врятували чоловіка та деблоковали жінку з під завалів.

Водночас очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив у Telegramпро масовану атаку ракет і дронів. За його інформацією, окупанти цілеспрямовано били по цивільних об'єктах та житлових будинках.

У Борисполі внаслідок обстрілу був пошкоджений п’ятиповерховий житловий будинок, а на парковці поруч загорілися автомобілі. З будинку евакуювали 48 людей. Постраждали восьмеро осіб, серед них є дитина.

Крім того, обстріл пошкодив у Борисполі підприємство. Там загинула одна людина, а ще одна зазнала травм.

Нагадаємо, 13 серпня російські війська прицільно вдарили реактивним БпЛА типу «Шахед» по локомотиву пасажирського потяга на Одещині. Тоді загинули двоє людей.