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Ракурс
Уламки безпілотника впали біля однієї зі шкіл у Києві, фото: «Укрінформ»

У Києві уламки безпілотника упали біля школи — Кличко

17 вер 2026, 18:59
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У Києві біля однієї зі шкіл упали уламки безпілотника.

Про це сьогодні. 17 вересня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Святошинському районі уламки БпЛА впали біля однієї зі шкіл. Попередньо, без пожежі та постраждалих. Екстрені служби прямують на місце, — розповів він.

Незадовго до цього повідомлення Кличка у Києві оголошували повітряну тривогу через дронову небезпеку (жовтий рівень).

Також про падіння уламків у Святошинському районі повідомляє прес-служба КМВА.

За попередньою інформацією, у Святошинському районі уламки впали на території навчального закладу. Без пошкоджень та постраждалих, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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