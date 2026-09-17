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Уламки безпілотника впали біля однієї зі шкіл у Києві, фото: «Укрінформ»
У Києві уламки безпілотника упали біля школи — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n216300-u-kyievi-ulamky-bezpilotnyka-upaly-bilya-shkoly-klychko.htmlРакурс
У Києві біля однієї зі шкіл упали уламки безпілотника.
Про це сьогодні. 17 вересня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Святошинському районі уламки БпЛА впали біля однієї зі шкіл. Попередньо, без пожежі та постраждалих. Екстрені служби прямують на місце, — розповів він.
Незадовго до цього повідомлення Кличка у Києві оголошували повітряну тривогу через дронову небезпеку (жовтий рівень).
Також про падіння уламків у Святошинському районі повідомляє прес-служба КМВА.
За попередньою інформацією, у Святошинському районі уламки впали на території навчального закладу. Без пошкоджень та постраждалих, — вказано в повідомленні.