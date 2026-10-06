Наслідки російського удару по дата-центру «Омега Телеком» у Києві, фото: «Омега Телеком»

https://racurs.ua/ua/n216640-rosiyska-ataka-znyschyla-data-centr-u-kyievi-foto.html

Ракурс

У Києві після масованої російської атаки припиняє роботу дата-центр «Омега Телеком».

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії.

Маємо констатувати факт: після масованої ворожої атаки Київський дата-центр «Омега Телеком» припиняє свою роботу, — вказано в повідомленні. — Ми продовжуємо відновляти канали зв’язку та доступ до мережі Інтернет на резервних майданчиках. Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося!

Російські загарбники останнім часом зосередили свої атаки на столичних дата-центрах. Так, кілька днів-тому на Фейсбук-сторінці дата-центру «Парковий» повідомлялося, що внаслідок серії ударів з боку РФ майданчик цього дата-центру у Києві зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив свою роботу.