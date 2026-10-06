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Ракурс
Последствия российского удара по дата-центру Омега Телеком в Киеве, фото: Омега Телеком

Российская атака уничтожила дата-центр в Киеве (ФОТО)

6 окт 2026, 10:52
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У Києві після масованої російської атаки припиняє роботу дата-центр «Омега Телеком».

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії.

Маємо констатувати факт: після масованої ворожої атаки Київський дата-центр «Омега Телеком» припиняє свою роботу, — вказано в повідомленні. — Ми продовжуємо відновляти канали зв’язку та доступ до мережі Інтернет на резервних майданчиках. Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося!

Наслідки російського удару по дата-центру «Омега Телеком» у Києві, фото: «Омега Телеком»

Російські загарбники останнім часом зосередили свої атаки на столичних дата-центрах. Так, кілька днів-тому на Фейсбук-сторінці дата-центру «Парковий» повідомлялося, що внаслідок серії ударів з боку РФ майданчик цього дата-центру у Києві зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив свою роботу.

Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе. Головне — наші працівники цілі, а дані наших клієнтів розгорнуті на резервних майданчиках у ЄС, — зазначалося тоді в повідомленні.

Источник: Ракурс


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