Наслідки російських ударів у Краматорську 5 жовтня, фото: Донецька обласна прокуратура

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Російські загарбники вчора, 5 жовтня, з 22.00 до 22.25 прицільно атакували двома FPV-дронами автомобілі швидкої медичної допомоги, припарковані на одній із вулиць міста Краматорська на Донеччині.

Тілесних ушкоджень зазнали троє працівників установи, які намагались врятувати автівки після першого влучання. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

У чоловіків діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення тулуба, кінцівок, опіки й контузії. Постраждалим надано кваліфіковану допомогу, — розповіли в прокуратурі.

Пошкоджено три автомобілі «швидкої».

Крім того, о 22.10 росіяни завдали удару дроном по багатоквартирному будинку:

загинула 49-річна жінка;

68-річна жінка років дістала перелом стопи, осколкові поранення тулуба і кінцівок та контузію.

Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу).