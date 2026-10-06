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Ракурс
Наслідки російської атаки на Київ 6 жовтня, фото: ДСНС

У Києві через падіння уламків загорівся дах навчального закладу (ФОТО)

6 жов 2026, 09:37
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В Оболонському районі Києва в ніч на сьогодні, 6 жовтня, падіння уламків спричинило займання на даху навчального закладу.

Про це повідомляють прес-служби КМВА та ДСНС.

Пожежу ліквідовано. На щастя, без постраждалих, — зазначили у ДСНС.

Наслідки російської атаки на Київ 6 жовтня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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