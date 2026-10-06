Наслідки російської атаки на Київ 6 жовтня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216638-u-kyievi-cherez-padinnya-ulamkiv-zagorivsya-dah-navchalnogo-zakladu-foto.html

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В Оболонському районі Києва в ніч на сьогодні, 6 жовтня, падіння уламків спричинило займання на даху навчального закладу.

Про це повідомляють прес-служби КМВА та ДСНС.