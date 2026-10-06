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Ракурс
Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

137 ударних БпЛА атакували Україну в ніч на 6 жовтня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

6 жов 2026, 09:00
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 жовтня (з 18.00 5 жовтня) атакували Україну загалом 137 ударними БпЛА типу Shahed (49 із них — реактивні), «Гербера», «Бандероль"/"Дань-Т» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків акваторії Азовського моря, російських Орла, Курська, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», дронів інших типів;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Джерело: Ракурс


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