Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n216637-137-udarnyh-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-6-jovtnya-povitryani-syly-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 жовтня (з 18.00 5 жовтня) атакували Україну загалом 137 ударними БпЛА типу Shahed (49 із них — реактивні), «Гербера», «Бандероль"/"Дань-Т» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків акваторії Азовського моря, російських Орла, Курська, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

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