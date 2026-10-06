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Росіяни за добу втратили понад 1,5 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 540 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

6 жов 2026, 08:28
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 544 тис. 260 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 540 осіб. Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 12 тис. 396 танків;
  • 25 тис. 494 бойові броньовані машини;
  • 50 тис. 785 одиниць артилерійських систем;
  • 2 тис. 184 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 688 одиниць засобів ППО;
  • 443 літаки;
  • 356 гелікоптерів;
  • 2 тис. 866 наземних робототехнічних комплексів;
  • 549 тис. 986 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 5 тис. 126 крилатих ракет;
  • 35 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 158 тис. 551 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 795 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.

Ворог вчора завдав 84 авіаудари, під час яких скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9 тис. 811 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 507 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, 54 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів зі сторони ворога зазнали, зокрема:

  • Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Бачівськ, Уланове, Волфине, Малушине, Нескучне, Бруски, Гаврилова Слобода, Іскрисківщина, Середина-Буда, Яструбщина, Лужки, Стара Гута, Заріччя та Козаче Сумської області;
  • Михальчина Слобода, Хрінівка, Леонівка, Красний Хутір, Мхи, Клюси та Блешня Чернігівської області.

Авіаудару зазнав населений пункт Гірськ.

Авіація Сил оборони за минулу добу уразили три райони зосередження живої сили противника.

Джерело: Ракурс


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