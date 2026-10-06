Росіяни за добу втратили понад 1,5 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216636-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-540-osib-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 544 тис. 260 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 540 осіб. Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 396 танків;

25 тис. 494 бойові броньовані машини;

50 тис. 785 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 184 одиниці РСЗВ;

1 тис. 688 одиниць засобів ППО;

443 літаки;

356 гелікоптерів;

2 тис. 866 наземних робототехнічних комплексів;

549 тис. 986 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 126 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

158 тис. 551 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 795 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.

Ворог вчора завдав 84 авіаудари, під час яких скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9 тис. 811 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 507 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, 54 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів зі сторони ворога зазнали, зокрема:

Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Бачівськ, Уланове, Волфине, Малушине, Нескучне, Бруски, Гаврилова Слобода, Іскрисківщина, Середина-Буда, Яструбщина, Лужки, Стара Гута, Заріччя та Козаче Сумської області;

Михальчина Слобода, Хрінівка, Леонівка, Красний Хутір, Мхи, Клюси та Блешня Чернігівської області.

Авіаудару зазнав населений пункт Гірськ.

Авіація Сил оборони за минулу добу уразили три райони зосередження живої сили противника.