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Наслідки російської атаки у Сумах ввечері 5 жовтня, фото: ДСНС
У Києві та Сумах через атаки безпілотників горіли автомобілі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216635-u-kyievi-ta-sumah-cherez-ataky-bezpilotnykiv-gorily-avtomobili-foto.htmlРакурс
У Печерському районі Києва сьогодні, 5 жовтня, ввечері внаслідок російської атаки горіли автомобілі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Увечері російський БпЛА атакував столицю. Внаслідок влучання у дворі багатоповерхівки загорілися 2 легкові автомобілі, ще один — пошкоджено, — вказано в повідомленні.
Пожежу ліквідовано, загиблих та постраждалих немає.
Також сьогодні ввечері у Сумах внаслідок атаки російського FPV-дрона пошкоджено три автомобілі.
Увечері FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню. Інформація про постраждалих не надходила, — розповіли у ДСНС.