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Ракурс
Наслідки удару російського дрона у Запоріжжі, фото: Запорізька ОВА

Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у Запоріжжі (ФОТО, ВІДЕО)

5 жов 2026, 22:36
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Російські загарбники сьогодні, 5 жовтня, ввечері вдарили дроном по багатоповерхівці у Запоріжжі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив в. о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Наразі відомо про трьох постраждалих:

  • 63-річного чоловіка госпіталізували у тяжкому стані;
  • 37-річна жінка отримала термічні опіки, її стан не тяжкий. Допомогу їй надали на місці;
  • 60-річний чоловік надихався продуктами горіння. Медики надали йому допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Людей із сьомого, восьмого та дев’ятого поверхів деблокували. Рятувальники продовжують перевіряти будинок і шукати тих, хто ще може залишатися всередині. Працюють вибухотехніки.

Наслідки удару російського дрона у Запоріжжі, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


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