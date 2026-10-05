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Ракурс
Последствия атаки в Сумах вечером 5 октября, фото: ГСЧС

В Киеве и Сумах из-за атак беспилотников горели автомобили (ФОТО)

5 окт 2026, 23:16
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У Печерському районі Києва сьогодні, 5 жовтня, ввечері внаслідок російської атаки горіли автомобілі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Увечері російський БпЛА атакував столицю. Внаслідок влучання у дворі багатоповерхівки загорілися 2 легкові автомобілі, ще один — пошкоджено, — вказано в повідомленні.

Пожежу ліквідовано, загиблих та постраждалих немає.

Також сьогодні ввечері у Сумах внаслідок атаки російського FPV-дрона пошкоджено три автомобілі.

Увечері FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню. Інформація про постраждалих не надходила, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російської атаки у Сумах ввечері 5 жовтня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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