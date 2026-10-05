Последствия атаки в Сумах вечером 5 октября, фото: ГСЧС

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Ракурс

У Печерському районі Києва сьогодні, 5 жовтня, ввечері внаслідок російської атаки горіли автомобілі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Увечері російський БпЛА атакував столицю. Внаслідок влучання у дворі багатоповерхівки загорілися 2 легкові автомобілі, ще один — пошкоджено, — вказано в повідомленні.

Пожежу ліквідовано, загиблих та постраждалих немає.

Також сьогодні ввечері у Сумах внаслідок атаки російського FPV-дрона пошкоджено три автомобілі.