Россияне уничтожили склады «Новой почты» в Киевской области и в Сумах. Фото:

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Складські приміщення «Нової пошти» атакували росіяни у Білогородській громаді Київської області.

Вночі у п’ятницю, 28 серпня, були зафіксовані влучання у склади поштового оператора, а також пошкоджене виробництво, що розташоване поруч у Святопетрівському. Наразі уточнюється інформація жертв та постраждалих. Про це Білогородський сільський голова Антон Овсієнко повідомив у Facebook.

За його словами, окупанти застосували тактику повторних ударів. Майже за годину після першого влучання, вже під час ліквідації пожежі, по ця локація була ще двічі атакована. Рятувальники встигли відійти у безпечніше місце.

Наразі триває ліквідація наслідків нічної атаки. Працюють підрозділи ДСНС, місцева пожежна команда, комунальники та поліція.

На місці влучань спостерігається значне задимлення. Жителів села та прилеглих територій сільський голова закликав зачинити вікн та за можливості не виходити без потреби на вулицю.

У «Новій пошті» підтвердили атаку на сортувальне депо у Київській області та заявили про удар по терміналу в Сумах. Як повідомила компанія в Telegram, росіяни скинули на термінал чотири КАБи, а також пошкодив чотири вантажівки.

Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. «Нова пошта» обіцяє компенсувати клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв’яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування.

Нагадаємо, 27 серпня російські війська масованими ударами зруйнували склад компанії Roshen у Чубинському на Київщині. У компанії Comfy заявили про прицільний дроновий удар по розподільчому центру. Також було знищено розподільчий центр мережі «Будинок іграшок».