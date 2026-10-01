Россияне снова ударили по Южному мосту в Киеве

Южный мост в Киеве, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n216579-rossiyane-snova-udarili-po-ujnomu-mostu-v-kieve.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 1 жовтня, ввечері, знову завдали удару по Південному мосту у Києві.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Екстрені служби прямують на місце, — зазначив він.

Також поблизу станції метро у Дніпровському районі сталося, падіння уламків на відкритій території. Загорілися дерева.

Нагадаємо, до цього сьогодні вдень були зафіксовані два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.