Росіяни знову вдарили по Південному мосту у Києві

Південний міст у Києві, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n216579-rosiyany-znovu-vdaryly-po-pivdennomu-mostu-u-kyievi.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 1 жовтня, ввечері, знову завдали удару по Південному мосту у Києві.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Екстрені служби прямують на місце, — зазначив він.

Також поблизу станції метро у Дніпровському районі сталося, падіння уламків на відкритій території. Загорілися дерева.

Нагадаємо, до цього сьогодні вдень були зафіксовані два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.