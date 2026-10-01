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Ракурс
Південний міст у Києві, фото: «Вікіпедія»

Росіяни знову вдарили по Південному мосту у Києві

1 жов 2026, 22:22
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Російські загарбники сьогодні, 1 жовтня, ввечері, знову завдали удару по Південному мосту у Києві.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Екстрені служби прямують на місце, — зазначив він.

Також поблизу станції метро у Дніпровському районі сталося, падіння уламків на відкритій території. Загорілися дерева.

Нагадаємо, до цього сьогодні вдень були зафіксовані два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.

Джерело: Ракурс


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