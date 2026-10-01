Росіяни знову вдарили по Південному мосту у Києві

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Південний міст у Києві, фото: «Вікіпедія»
Росіяни знову вдарили по Південному мосту у Києвіhttps://racurs.ua/ua/n216579-rosiyany-znovu-vdaryly-po-pivdennomu-mostu-u-kyievi.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 жовтня, ввечері, знову завдали удару по Південному мосту у Києві.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Екстрені служби прямують на місце, — зазначив він.
Також поблизу станції метро у Дніпровському районі сталося, падіння уламків на відкритій території. Загорілися дерева.
Нагадаємо, до цього сьогодні вдень були зафіксовані два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.