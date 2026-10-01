Росія атакувала Україну 107 дронами, ППО знешкодила 87 з них. Фото:

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Ракурс

Російська Федерація вночі 1 жовтня атакувала Україну 107 ударними БпЛА.

Ворог запустив з російських Орла, Міллерово, Брянська й Шаталово, а також з окупованої Донеччини та Криму дрони Shahed (63 із них — реактивні), «Гербера» й дрони-імітатори типу «Пародія». Протиповітряна оборона знешкодила 87 ворожих безпілотників. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Було зафіксоване влучання дронів на 11 локаціях, а на чотирьох локаціях впали уламки.

У Києві, як поінформували в ДСНС, в Солом’янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також палали припарковані автівки. Пожежу ліквідували на площі 80 кв. м.

А в Оболонському районі спалахнула масштабна пожежа на складі. Там постраждала одна людина.

В Одесі росіяни атакували бізнес-центр. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах та фасад двох будівель. Вибухова хвиля вибила скління й частково зруйновано стіни на п’ятому поверсі.

Також спалахнула пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

На Рівненщині внаслідок нічної атаки постраждала жінка. В ОВА поінформували, що її будинок пошкоджено, а сама постраждала перебуває в лікарні з пораненнями плечей та обличчя.

Нагадаємо, вранці та вдень 30 вересня росіяни масовано атакували Київ безпілотниками. Наслідки ворожої атаки були у Голосіївському, Дарницькому, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Загинули троє людей, а ще семеро зазнали поранень.