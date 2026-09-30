РФ вперше застосувала новітній «Іскандер» для ударів по Києву. Фото:

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Країна-агресор Росія вперше вдарила по Україні новітнім «Іскандером».

Під час атаки на Київ, 29 вересня, окупанти застосували новітню модифікацію балістичної ракети 9М723−2Ф3 з оперативно-тактичного ракетного комлексу «Іскандер». Над столицею вчора були збиті дві такі ракети. Про це моніторинговий канал AIRmonitor повідомив у Telegram.

Особливістю цієї ракети є те, що її фугасно-проникаюча бойова частина здатна вражати підземні цілі та бункери. Крім того, ракета вміє відстрілювати радіолокаційні пастки безпосередньо під час заходу на ціль. Це призводить до того, що на екрані радара відображається не одна ракета, а ціла «хмара» з шісте-семи цілей.

Зазначається, що в липні росіяни доставили в Брянську область РФ п’ять таких ракет та передали 448-й бригаді.

Нагадаємо, 30 вересня російська армія вперше застосувала на реактивному дроні особливий боєзаряд, створений спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостів. Боєприпас кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН) складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження. Окупанти планують атакувати такими дорнами важливі високовольтні лінії електропередачі.