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Наслідки російського обстрілу Києва, фото: ДСНС
У Києві двоє людей загинули внаслідок нічного російського обстрілу (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216529-u-kyievi-dvoie-ludey-zagynuly-vnaslidok-nichnogo-rosiyskogo-obstrilu-foto-video.htmlРакурс
У Києві двоє людей загинули та ще четверо постраждали внаслідок російського обстрілу.
Про це сьогодні, 30 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
З вечора 29 вересня та в ніч на сьогодні внаслідок російського обстрілу сталися пожежі та руйнування у чотирьох районах міста:
- Святошинський район — горів приватний будинок, ще пошкоджені близько 10;
- Подільський район — ворог поцілив у нежитлову будівлю, через що виникла пожежа покрівлі та будматеріалів на шостому поверсі. Також пожежа та руйнування після атаки рф виникли у складській будівлі. Вогнеборці оперативно ліквідували. Ще за однією адресою сталася пожежа двоповерхового приватного будинку;
- Голосіївський район — сталося загоряння лазні, побутівки та бетонозмішувача. Пожежу ліквідували;
- Соломʼянський район — горів травʼяний настил на відкритій території.