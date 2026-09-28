Викид аміаку зафіксовано на Київщині, фото: ДСНС Київщини

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Ракурс

У Броварському районі Київської області внаслідок ворожої атаки пошкоджено складську будівлю.

Моніторинговим постом атмосферного повітря локально, в зоні пожежі, зафіксовано незначне перевищення хімічної речовини аміак NH3. Про це сьогодні, 28 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Зазначається, що по місту Бровари перевищення не зафіксовано. Загрози життю та здоров’ю населення немає.

При таких концентраціях може виникати легке подразнення слизових оболонок носа чи першіння в горлі при тривалому вдиханні. Також у повітрі можуть відчуватися запах продуктів горіння, що також може спричиняти дискомфорт під час дихання, — наголосив очільник ОВА.

Він додав, що до покращення ситуації фахівці радять:

тримати вікна та двері зачиненими;

не перебувати тривалий час на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

кондиціонери, якщо є, вимкнути, а очищувачі повітря напвпаки увімкнути на максимальний режим.