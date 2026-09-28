Наслідки російської атаки на Київ 28 вересня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216473-u-kyievi-vnaslidok-nichnoyi-rosiyskoyi-ataky-ie-postrajdali-foto.html

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У Києві четверо людей постраждали внаслідок російських атак в ніч на сьогодні, 28 вересня.

Про це повідомляється у Telegram-каналі ДСНС.

Зафіксовані такі наслідки: