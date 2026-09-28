Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки на Київ 28 вересня, фото: ДСНС
У Києві внаслідок нічної російської атаки є постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216473-u-kyievi-vnaslidok-nichnoyi-rosiyskoyi-ataky-ie-postrajdali-foto.htmlРакурс
У Києві четверо людей постраждали внаслідок російських атак в ніч на сьогодні, 28 вересня.
Про це повідомляється у Telegram-каналі ДСНС.
Зафіксовані такі наслідки:
- у Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля, виникла пожежа й частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон у поруч розташованому житловому будинку. Рятувальники виявили трьох постраждалих;
- у Голосіївському районі зафіксоване влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок. Одна людина отримала поранення;
- у Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях.