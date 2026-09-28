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Ракурс
Наслідки російської атаки на Київ 28 вересня, фото: ДСНС

У Києві внаслідок нічної російської атаки є постраждалі (ФОТО)

28 вер 2026, 08:20
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У Києві четверо людей постраждали внаслідок російських атак в ніч на сьогодні, 28 вересня.

Про це повідомляється у Telegram-каналі ДСНС.

Зафіксовані такі наслідки:

  • у Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля, виникла пожежа й частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон у поруч розташованому житловому будинку. Рятувальники виявили трьох постраждалих;
  • у Голосіївському районі зафіксоване влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок. Одна людина отримала поранення;
  • у Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях.

Наслідки російської атаки на Київ 28 вересня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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