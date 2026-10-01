Российские дроны дважды попали в Южный мост в Киеве. Фото:

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Ракурс

Російські ударні безпілотники атакували Південний міст у Києві.

У четвер, 1 жовтня, були зафіксовані два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили. Фахівці КП «Київавтошляхміст"обстежують стан споруди після влучань. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Місцеві телеграм-канали інформували, що російський дрон нібито влучив в огородження біля проїзної частини. Пасажири поїзда метро почули вибух і побачили спалах, після чого у вагоні з’явився дим, а з вентиляції посипався попіл.

Згодом з’явились повідомлення про нову атаку.

Нагадаємо, 30 вересня армія Російської Федерації почала атакувати в Києві високовольтні лінії електропередач. Ворог вперше застосував на реактивному дроні особливий боєзаряд, створений спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостів.