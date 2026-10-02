Движение по мостам в Киеве ограничено, фото: PxHere

https://racurs.ua/n216583-v-kieve-ogranichili-dvijenie-po-mostam-klichko.html

Ракурс

У Києві обмежили рух кількома мостами.

Про це сьогодні, 2 жовтня, на своїх сторінках у соцмережах повідомили мер столиці Віталій Кличко та КМДА.

Зазначається, що у звʼязку з нічними ворожими атаками: