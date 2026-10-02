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Движение по мостам в Киеве ограничено, фото: PxHere

В Киеве ограничили движение по мостам — Кличко

2 окт 2026, 08:49
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У Києві обмежили рух кількома мостами.

Про це сьогодні, 2 жовтня, на своїх сторінках у соцмережах повідомили мер столиці Віталій Кличко та КМДА.

Зазначається, що у звʼязку з нічними ворожими атаками:

  • Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту. Рух автобусів №№ 22, 91 організований через Дарницький міст;
  • частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег. Рух автобуса № 1-М організований через Подільський міст;
  • на мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег. Рух автобусів №№ 51, 55, 115 та 118-Д організований через Дарницький міст. Рух тролейбусів організований для маршруту № 43: Кібернетичний центр — площа Либідська, для маршруту № 50: вулиця Милославська — Дарницька площа.

Источник: Ракурс


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