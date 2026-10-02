Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Движение по мостам в Киеве ограничено, фото: PxHere
В Киеве ограничили движение по мостам — Кличкоhttps://racurs.ua/n216583-v-kieve-ogranichili-dvijenie-po-mostam-klichko.htmlРакурс
У Києві обмежили рух кількома мостами.
Про це сьогодні, 2 жовтня, на своїх сторінках у соцмережах повідомили мер столиці Віталій Кличко та КМДА.
Зазначається, що у звʼязку з нічними ворожими атаками:
- Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту. Рух автобусів №№ 22, 91 організований через Дарницький міст;
- частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег. Рух автобуса № 1-М організований через Подільський міст;
- на мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег. Рух автобусів №№ 51, 55, 115 та 118-Д організований через Дарницький міст. Рух тролейбусів організований для маршруту № 43: Кібернетичний центр — площа Либідська, для маршруту № 50: вулиця Милославська — Дарницька площа.