Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 540 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n216636-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-540-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 544 тис. 260 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 540 осіб. Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 396 танків;
- 25 тис. 494 бойові броньовані машини;
- 50 тис. 785 одиниць артилерійських систем;
- 2 тис. 184 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 688 одиниць засобів ППО;
- 443 літаки;
- 356 гелікоптерів;
- 2 тис. 866 наземних робототехнічних комплексів;
- 549 тис. 986 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 тис. 126 крилатих ракет;
- 35 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 158 тис. 551 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 795 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.
Ворог вчора завдав 84 авіаудари, під час яких скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9 тис. 811 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 507 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, 54 — із застосуванням РСЗВ.
Обстрілів зі сторони ворога зазнали, зокрема:
- Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Бачівськ, Уланове, Волфине, Малушине, Нескучне, Бруски, Гаврилова Слобода, Іскрисківщина, Середина-Буда, Яструбщина, Лужки, Стара Гута, Заріччя та Козаче Сумської області;
- Михальчина Слобода, Хрінівка, Леонівка, Красний Хутір, Мхи, Клюси та Блешня Чернігівської області.
Авіаудару зазнав населений пункт Гірськ.
Авіація Сил оборони за минулу добу уразили три райони зосередження живої сили противника.