Вражеский дрон атаковал украинский НРК, скриншот видео

https://racurs.ua/n216627-operator-ukrainskogo-nrk-perehitril-vrajeskiy-dron-v-vozdushno-nazemnoy-dueli-video.html

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Ворожий FPV-дрон намагався знищити українського наземного робота під час доставки боєкомплекту на «нуль».

Відповідне відео сьогодні, 5 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.