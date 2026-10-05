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Ракурс
Вражеский дрон атаковал украинский НРК, скриншот видео

Оператор украинского НРК перехитрил вражеский дрон в воздушно-наземной дуэли (ВИДЕО)

5 окт 2026, 18:12
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Ворожий FPV-дрон намагався знищити українського наземного робота під час доставки боєкомплекту на «нуль».

Відповідне відео сьогодні, 5 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Оператор «Віцин» підрозділу «Апекс» бригади «Форпост» переграв ворога в повітряно-наземній дуелі. Він перехитрив ворожий дрон, врятував робота та довіз бк та провіант піхоті без жодної подряпини, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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