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Ракурс
Последствия российского удара по Славянску, фото: Вадим Лях

Россияне ударили по Славянску — погибла женщина (ФОТО)

5 окт 2026, 17:59
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Російські загарбники сьогодні, 5 жовтня, завдали кілька авіаударів по Слов’янській громаді на Донеччині.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Ляхк.

Два авіаудари були завдані по центральній частині міста, один — по селищу Суханівка. Внаслідок ударів:

  • загинула жінка;
  • ще трьох людей, серед яких 13-річний хлопчик, поранено;
  • пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки 50 приватних будинків, а також автомобілі.

Нагадуємо, що евакуація триває. Особливо це стосується батьків з дітьми. Не треба чекати, поки по всьому місту буде оголошена примусова евакуація. Слід виїжджати вже зараз! — наголосив він.

Наслідки російського удару по Слов’янську, фото: Вадим Лях

Источник: Ракурс


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