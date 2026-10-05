Последствия российского удара по Славянску, фото: Вадим Лях

https://racurs.ua/n216626-rossiyane-udarili-po-slavyansku-pogibla-jenschina-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 5 жовтня, завдали кілька авіаударів по Слов’янській громаді на Донеччині.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Ляхк.

Два авіаудари були завдані по центральній частині міста, один — по селищу Суханівка. Внаслідок ударів:

загинула жінка;

ще трьох людей, серед яких 13-річний хлопчик, поранено;

пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки 50 приватних будинків, а також автомобілі.