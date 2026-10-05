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Російські загарбники сьогодні, 5 жовтня, завдали кілька авіаударів по Слов’янській громаді на Донеччині.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Ляхк.
Два авіаудари були завдані по центральній частині міста, один — по селищу Суханівка. Внаслідок ударів:
- загинула жінка;
- ще трьох людей, серед яких 13-річний хлопчик, поранено;
- пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки 50 приватних будинків, а також автомобілі.
Нагадуємо, що евакуація триває. Особливо це стосується батьків з дітьми. Не треба чекати, поки по всьому місту буде оголошена примусова евакуація. Слід виїжджати вже зараз! — наголосив він.