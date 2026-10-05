Российские дроны атаковали гражданское судно в Черном море, фото: ziuaconstanta.ro

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Два російські дрони завдали удару по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині.

Загинула людина. Про це сьогодні, 5 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

На борту були громадяни Азербайджану та Індії. Станом на зараз, на жаль, відомо, що загинув капітан судна. Мої співчуття. Доля ще однієї людини з’ясовується. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений, — розповів Зеленський.

Він наголосив, що Україна неодноразово пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. Також були й відповідні пропозиції від третіх країн.

Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати, — наголосив Зеленський.

За інформацією румунських ЗМІ, загинули двоє людей — капітан та судновий кухар. Атаковане судно — це суховантаж ROYAD MAMMADOV (ІМО: 9356969) під прапором Сент-Кітс і Невіс. Інцидент стався в районі газової платформи Пескаруш.