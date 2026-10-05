Львовский национальный медицинский университет меняет название, фото: ЛНМУ

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Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ) тепер носитиме ім’я Короля Данила.

Про це сьогодні, 5 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Міністерство охорони здоров’я України видало наказ про зміну найменування Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на Львівський національний медичний університет імені Короля Данила, — розповів очільник ОВА.

24 вересня я писав, що Вчена рада університету підтримала перейменування, яке Львівська обласна державна адміністрація ініціювала ще у червні. Сьогодні можемо поставити крапку в цьому процесі, — додав він.

Козицький наголошує, що Данило Романович був правителем Русі та коронованим королем, тому «йдеться не про зміну кількох слів у назві університету, а про відновлення історичної справедливості».