«Укрзализныця» анонсировала запуск скоростного поезда между Киевом и Львовом. Фото:

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Ракурс

Новий швидкісний пасажирський потяг з’явиться в Україні.

«Укрзалізниця» вирішила запустити новий поїзд Інтерсіті № 777/778 сполученням Київ-Львів. Цей потяг курсуватиме без зупинок на проміжних станціях й стане найшвидшим на цьому маршруті. Відстань між містами від долатиме за 5 год. та 58 хв. Перший рейс запланований на 4 грудня. Про це компанія повідомила у Telegram.

Квитки вже в продажу. Щоб побачити нову схему цього поїзда, оновіть застосунок, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зі Львова потяг вирушатиме о 6.18 і прибуватиме до Києва о 12.30. У зворотному напрямку відправлення зі столиці заплановано на 17.00, а прибуття до Львова — о 22.58.

Нагадаємо, 17 та 18 листопада Угорщина призупиняла залізничне сполучення з Україною. Таке рішення в Будапешті ухвалили того, як 17 листопада за 300 м від вокзалу в Мукачеві у Закарпатській області впав російський дрон, а екіпаж поїзда, який прибув з Угорщини, довелося евакуювати.